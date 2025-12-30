- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 757
- Час на прочитання
- 3 хв
Відключення світла в останній день 2025 року: актуальні графіки для всіх областей на 31 грудня
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 31 грудня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у середу, 31 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Відключення світла на Прикарпатті, Закарпатті, Волині, Львівщині та Рівненщині 31 грудня не заплановані.
Графік відключення світла в Києві
31 грудня, будуть діяти стабілізаційні відключення світла з 00:00 до 23:59 лише для Правого берега столиці. На Лівому березі тривають екстрені відключення.
Підгрупа 1.1 відключення:
з 02:00 до 06:00
з 12:30 до 16:30
з 23:00 до 24:00
Підгрупа 1.2 відключення:
з 02:00 до 06:00
з 12:30 до 19:30
з 23:00 до 24:00
Підгрупа 2.1 відключення:
з 06:00 до 09:00
з 12:30 до 19:30
з 23:00 до 24:00
Підгрупа 2.2 відключення:
з 05:30 до 09:00
з 12:30 до 16:30
з 23:00 до 24:00
Підгрупа 3.1 відключення:
з 05:30 до 09:30
з 16:00 до 20:00
Підгрупа 3.2 відключення:
з 05:30 до 09:30
з 16:00 до 22:00
Підгрупа 4.1 відключення:
з 08:00 до 12:30
з 16:00 до 20:00
Підгрупа 4.2 відключення:
з 08:00 до 12:30
з 16:00 до 20:00
Підгрупа 5.1 відключення:
з 02:00 до 05:30
з 09:00 до 13:00
з 19:30 до 23:30
Підгрупа 5.2 відключення:
з 00:00 до 02:30
з 09:00 до 13:00
з 19:30 до 23:30
Підгрупа 6.1 відключення:
з 00:00 до 02:30
з 09:00 до 16:00
з 19:30 до 23:30
Підгрупа 6.2 відключення:
з 00:00 до 02:30
з 09:00 до 16:00
з 19:30 до 23:30
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Масовані атаки РФ по енергосистемі області впродовж жовтня-грудня призвели до значних руйнувань. Ремонтні роботи надзвичайно важкі і тривають вже кілька тижнів.
Велика кількість обладнання була знищена і не може передати потрібний обсяг електрики. Енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 31 грудня:
1.1 — 08:00 — 11:30; 22:00 — 00:00;
1.2 — 08:00 — 11:30;
2.1 — 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;
2.2 — 08:00 — 11:30;
3.1 — 18:30 — 22:00;
3.2 — 00:00 — 00:30; 11:30 — 15:00;
4.1 — 18:30 — 22:00;
4.2 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;
5.1 — 15:00 — 18:30;
5.2 — 04:30 — 08:00; 15:00 — 18:30;
6.1 — 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;
6.2 — 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 31 грудня:
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 31 грудня:
1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
2.1 06:00-09:00; 12:30-16:00
2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00
3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
4.2 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
5.1 02:00-06:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
6.2 00:00-06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 31 грудня:
1.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
1.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
2.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
2.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
3.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
3.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
4.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
5.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
6.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00
6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Нагадаємо, фахівець спрогнозував, чи стане в домівках українців більше світла в Новий рік. Це залежить від дій РФ та погодних умов, але погодинні графіки будуть найприйнятнішим варіантом.
Автор публікації