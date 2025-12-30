Відключення світла в останній день 2025 року: актуальні графіки для всіх областей на 31 грудня

Відключення світла в Україні у середу, 31 грудня

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

В усіх регіонах Україні у середу, 31 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Відключення світла на Прикарпатті, Закарпатті, Волині, Львівщині та Рівненщині 31 грудня не заплановані.

Реклама

Графік відключення світла в Києві

31 грудня, будуть діяти стабілізаційні відключення світла з 00:00 до 23:59 лише для Правого берега столиці. На Лівому березі тривають екстрені відключення.

Підгрупа 1.1 відключення:

з 02:00 до 06:00

з 12:30 до 16:30

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 1.2 відключення:

з 02:00 до 06:00

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 2.1 відключення:

Реклама

з 06:00 до 09:00

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 2.2 відключення:

з 05:30 до 09:00

з 12:30 до 16:30

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 3.1 відключення:

з 05:30 до 09:30

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 3.2 відключення:

з 05:30 до 09:30

з 16:00 до 22:00

Підгрупа 4.1 відключення:

Реклама

з 08:00 до 12:30

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 08:00 до 12:30

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 02:00 до 05:30

з 09:00 до 13:00

з 19:30 до 23:30

Підгрупа 5.2 відключення:

з 00:00 до 02:30

з 09:00 до 13:00

з 19:30 до 23:30

Підгрупа 6.1 відключення:

Реклама

з 00:00 до 02:30

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 23:30

Підгрупа 6.2 відключення:

з 00:00 до 02:30

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 23:30

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 31 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 31 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Масовані атаки РФ по енергосистемі області впродовж жовтня-грудня призвели до значних руйнувань. Ремонтні роботи надзвичайно важкі і тривають вже кілька тижнів.

Велика кількість обладнання була знищена і не може передати потрібний обсяг електрики. Енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 31 грудня:

Реклама

1.1 — 08:00 — 11:30; 22:00 — 00:00;

1.2 — 08:00 — 11:30;

2.1 — 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;

2.2 — 08:00 — 11:30;

Реклама

3.1 — 18:30 — 22:00;

3.2 — 00:00 — 00:30; 11:30 — 15:00;

4.1 — 18:30 — 22:00;

4.2 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;

Реклама

5.1 — 15:00 — 18:30;

5.2 — 04:30 — 08:00; 15:00 — 18:30;

6.1 — 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;

6.2 — 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00.

Реклама

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 31 грудня:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 31 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 31 грудня:

1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

Реклама

1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

2.1 06:00-09:00; 12:30-16:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00

Реклама

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-06:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

Реклама

5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

6.2 00:00-06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 31 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 31 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 31 грудня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 31 грудня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 31 грудня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 31 грудня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 31 грудня:

Реклама

1.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

1.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Реклама

3.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

4.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Реклама

5.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Реклама

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 31 грудня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 31 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 31 грудня

Нагадаємо, фахівець спрогнозував, чи стане в домівках українців більше світла в Новий рік. Це залежить від дій РФ та погодних умов, але погодинні графіки будуть найприйнятнішим варіантом.

Автор публікації