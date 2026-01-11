ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
63
1 хв

Відключення світла в Україні 12 січня: де і коли не буде електрики

Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

У понеділок, 12 січня, в Україні протягом всього дня відбуватимуться відключення світла. Для усіх областей буде встановлено ліміти.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«12 січня у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — наголосили у повідомленні.

Зазначається, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

«Час та обсяг застосування відключень за адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — додали в НЕК.

Новина доповнюється
63
