Відключення світла в Україні 12 січня: де і коли не буде електрики
У понеділок, 12 січня, в Україні протягом всього дня відбуватимуться відключення світла. Для усіх областей буде встановлено ліміти.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
«12 січня у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — наголосили у повідомленні.
Зазначається, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
«Час та обсяг застосування відключень за адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — додали в НЕК.