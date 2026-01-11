Відключення світла в Україні 12 січня: де і коли не буде електрики

Відключення світла. / © Associated Press

Реклама

У понеділок, 12 січня, в Україні протягом всього дня відбуватимуться відключення світла. Для усіх областей буде встановлено ліміти.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«12 січня у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — наголосили у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

«Час та обсяг застосування відключень за адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — додали в НЕК.