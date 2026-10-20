Відключення світла в Україні 20 жовтня: після атак РФ у кількох областях діятимуть нові графіки

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

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У вівторок, 20 жовтня, в Україні застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. У всіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а в частині областей — погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Графіки відключення світла 20 жовтня: коли не буде електроенергії

За даними «Укренерго», обмеження заплановані з 06:00 до 23:59. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть по всій країні, а погодинні відключення для населення та інших категорій споживачів застосовуватимуть у частині областей.

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«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00», — закликає «Укренерго».

Де немає світла після російських атак

Після нічних російських обстрілів нові знеструмлення зафіксували в Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

На Одещині пошкоджені три енергооб’єкти ДТЕК, без світла залишаються 32,7 тисячі родин.

На Тернопільщині в Кременецькому районі росіяни вразили три об’єкти енергетики. Очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух заявив:

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«Ворог цілеспрямовано намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, залишити населення без світла і тепла».

На Рівненщині через російські атаки знеструмлені численні населені пункти. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив:

«За наслідками ворожих атак у багатьох населених пунктах Рівненщини — знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання».

На Львівщині російські реактивні безпілотники атакували енергетичні об’єкти в різних районах області. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький:

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«Ворог атакував реактивними безпілотниками об’єкти енергетики в різних районах нашої області».

На Волині електропостачання майже повністю відновили, однак у кількох населених пунктах Луцького району світла ще немає. Голова Волинської ОВА Роман Романюк зазначив:

«Станом на зараз майже вся область зі світлом. Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району».

Споживання електроенергії та відключення через негоду

Станом на 09:30 20 жовтня споживання електроенергії в Україні було на 2,6% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. За даними «Укренерго», на це вплинула сонячна погода в частині регіонів: домашні сонячні електростанції виробляли більше електроенергії, зменшуючи потребу в електроенергії із загальної мережі.

Добовий максимум споживання 19 жовтня зафіксували ввечері. Він був на 2,2% вищим, ніж у попередній робочий день — п’ятницю, 16 жовтня.

«Причина змін — хмарна погода у більшості областей України», — зазначили в «Укренерго».

Крім наслідків обстрілів, через несприятливі погодні умови — сильний дощ і пориви вітру — повністю або частково знеструмлені дев’ять населених пунктів в Одеській та Дніпропетровській областях.

«Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі», — повідомили в «Укренерго».

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що 20 жовтня в Україні продовжують діяти заходи обмеження електроспоживання через наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Наслідки атак відчувають і в окремих регіонах. На Рівненщині через пошкодження критичної інфраструктури склалася складна ситуація з електропостачанням. 19 та 20 жовтня в області запровадили графіки погодинних відключень світла. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, регулярні російські удари ускладнюють відновлювальні роботи.

Пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксували й на Одещині. У ніч проти 20 жовтня росіяни атакували три енергооб’єкти ДТЕК. Після удару без електропостачання залишилися 32,7 тисячі родин. Ремонтні бригади працюють на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити живлення.

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