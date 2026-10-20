ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла в Україні 20 жовтня: після атак РФ у кількох областях діятимуть нові графіки

20 жовтня в Україні продовжать діяти графіки відключень світла. У частині областей застосовуватимуть погодинні відключення для населення обсягом до двох черг.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

У вівторок, 20 жовтня, в Україні застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. У всіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а в частині областей — погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Графіки відключення світла 20 жовтня: коли не буде електроенергії

За даними «Укренерго», обмеження заплановані з 06:00 до 23:59. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть по всій країні, а погодинні відключення для населення та інших категорій споживачів застосовуватимуть у частині областей.

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00», — закликає «Укренерго».

Де немає світла після російських атак

Після нічних російських обстрілів нові знеструмлення зафіксували в Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

На Одещині пошкоджені три енергооб’єкти ДТЕК, без світла залишаються 32,7 тисячі родин.

На Тернопільщині в Кременецькому районі росіяни вразили три об’єкти енергетики. Очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух заявив:

«Ворог цілеспрямовано намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, залишити населення без світла і тепла».

На Рівненщині через російські атаки знеструмлені численні населені пункти. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив:

«За наслідками ворожих атак у багатьох населених пунктах Рівненщини — знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання».

На Львівщині російські реактивні безпілотники атакували енергетичні об’єкти в різних районах області. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький:

«Ворог атакував реактивними безпілотниками об’єкти енергетики в різних районах нашої області».

На Волині електропостачання майже повністю відновили, однак у кількох населених пунктах Луцького району світла ще немає. Голова Волинської ОВА Роман Романюк зазначив:

«Станом на зараз майже вся область зі світлом. Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району».

Споживання електроенергії та відключення через негоду

Станом на 09:30 20 жовтня споживання електроенергії в Україні було на 2,6% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. За даними «Укренерго», на це вплинула сонячна погода в частині регіонів: домашні сонячні електростанції виробляли більше електроенергії, зменшуючи потребу в електроенергії із загальної мережі.

Добовий максимум споживання 19 жовтня зафіксували ввечері. Він був на 2,2% вищим, ніж у попередній робочий день — п’ятницю, 16 жовтня.

«Причина змін — хмарна погода у більшості областей України», — зазначили в «Укренерго».

Крім наслідків обстрілів, через несприятливі погодні умови — сильний дощ і пориви вітру — повністю або частково знеструмлені дев’ять населених пунктів в Одеській та Дніпропетровській областях.

«Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі», — повідомили в «Укренерго».

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що 20 жовтня в Україні продовжують діяти заходи обмеження електроспоживання через наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Наслідки атак відчувають і в окремих регіонах. На Рівненщині через пошкодження критичної інфраструктури склалася складна ситуація з електропостачанням. 19 та 20 жовтня в області запровадили графіки погодинних відключень світла. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, регулярні російські удари ускладнюють відновлювальні роботи.

Пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксували й на Одещині. У ніч проти 20 жовтня росіяни атакували три енергооб’єкти ДТЕК. Після удару без електропостачання залишилися 32,7 тисячі родин. Ремонтні бригади працюють на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити живлення.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie