Відключення світла в Україні 21 жовтня: вже відомі графіки по областях і чергах

Відключення світла / © Associated Press

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У середу, 21 жовтня, у низці областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження передбачені, зокрема, для Київської, Житомирської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Львівської, Чернігівської та інших областей.

Про це йдеться у повідомленнях як ДТЕК, так й обленерго.

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Графіки запроваджують за вказівками НЕК «Укренерго» через складну ситуацію в енергосистемі. Час відключень залежить від регіону та черги споживача. Протягом доби розклад можуть змінювати.

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Графіки відключення світла 21 жовтня — де та коли не буде електроенергії

Київська область

Для Київщини оприлюднили графіки відключень на 21 жовтня. Час знеструмлення залежить від черги та підчерги споживача.

Для Київщини оприлюднили графіки відключень на 21 жовтня / © ДТЕК

Актуальну інформацію про можливі зміни обленерго обіцяє публікувати додатково.

Для Київщини оприлюднили графіки відключень на 21 жовтня / © ДТЕК

Житомирська область

Як йдеться на каналі сповіщень про відключення світла для Житомира, Бердичева, Коростеня, Малина, Звягеля, Андрушівки, Баранівки, а також таких міст, як Коростишів, Овруч, Олевськ, Радомишль, Чуднів, графіки передбачають такі періоди відключень:

Черги 1.1: 06:00–08:00, 17:00–19:30

Черги 1.2: 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–19:30

Черги 2.1 та 2.2: 11:00–14:00, 17:00–19:30

Черги 3.1 та 3.2: 08:00–11:00, 14:00–17:00, 22:00–24:00

Черги 4.1, 4.2, 5.1 та 5.2: 19:30–22:00

Черги 6.1 та 6.2: 08:00–11:00, 14:00–17:00

Графіки передбачають такі періоди відключень

Полтавська область

На Полтавщині графіки погодинних відключень діятимуть протягом дня. Згідно з оприлюдненою інформацією АТ «Полтаваобленерго», передбачено такі обмеження:

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06:00–08:00 — одна черга

08:00–15:00 — півтори черги

15:00–22:00 — дві черги

22:00–23:59 — одна черга

Конкретний час відключення для споживачів залежить від їхньої черги та підчерги.

Сумська область

На Сумщині 21 жовтня також застосовуватимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, визначених НЕК «Укренерго», повідомляє АТ «Сумиобленерго».

Перевірити свою чергу та актуальний графік можна на офіційному сайті «Сумиобленерго», в особистому кабінеті E-Svitlo або в мобільному застосунку.

Енергетики попереджають, що протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

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Харківська область

На Харківщині графіки діятимуть 21 жовтня від 06:00 до 24:00. Орієнтовні періоди відсутності електроенергії за чергами:

1.1 та 1.2: 08:00–09:00, 16:00–19:30

2.1: 06:00–08:00, 16:00–19:30

2.2: 06:00–09:00, 16:00–19:30

3.1 та 3.2: 09:00–12:30, 19:30–23:00

4.1: 19:30–22:00

4.2: 09:00–12:30, 19:30–22:00

5.1 та 5.2: 12:30–16:00, 23:00–24:00

6.1: 15:00–16:00

6.2: 12:30–16:00

Час відключень зазначений орієнтовно з урахуванням часу, необхідного для перемикання.

Черкаська область

На Черкащині графіки погодинних відключень діятимуть від 06:00 до 24:00. За оприлюдненим розкладом, електроенергію відключатимуть у такі періоди:

1.1 та 1.2: 10:00–12:00, 16:00–18:00

2.1 та 2.2: 08:00–10:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00

3.1 та 3.2: 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00

4.1: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00

4.2: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00

5.1: 10:00–11:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00

5.2: 10:00–12:00, 18:00–20:00

6.1: 12:00–14:00, 18:00–20:00

6.2: 12:00–14:00, 20:00–22:00

Дізнатися свою чергу можна в чатботах «Черкасиобленерго» у Viber і Telegram.

Чернігівська область

На Чернігівщині 21 жовтня також діятиме графік погодинних відключень за вказівкою НЕК «Укренерго».

Перевірити свою чергу та індивідуальний графік можна на офіційних ресурсах обленерго. В разі зміни ситуації в енергосистемі розклад можуть скоригувати.

На Чернігівщині 21 жовтня також діятимуть графіки погодинних відключень

Львівська область

«Укренерго» офіційно запроваджує обмеження на середу, 21 жовтня. Через ліквідацію наслідків масованих російських атак на енергооб’єкти по всій країні діятимуть графіки відключень:

для побутових споживачів (усі категорії): від 06:00 до 23:59. У цей період застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг одночасно.

для промисловості та бізнесу обмеження також триватимуть від 06:00 до 23:59. Для цієї категорії споживачів діють графіки обмеження потужності.

Що варто врахувати споживачам на тлі відключень світла в Україні

Зауважимо, графіки відключення світла можуть оновлюватися протягом дня, тому перед запланованим відключенням варто перевіряти інформацію на офіційних ресурсах місцевого оператора системи розподілу.

Через те, що ворог 20 жовтня пошкодив, зокрема, об’єкт «Укренерго» на Львівщині, там майже 30 тисяч жителів залишилися без світла.

А у Києві ввечері 20 жовтня Росія атакувала один з об’єктів енергетичної інфраструктури, тому інформація про відключення електроенергії постійно оновлюється.

Нагадаємо, після відновлення електропостачання енергетики рекомендують не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, щоб зменшити навантаження на мережу. Під час відключення бажано від’єднати чутливу техніку від розеток, щоб захистити її від можливих стрибків напруги.

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