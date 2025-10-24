Відключення світла в Україні 25 жовтня: де і які обмеження діятимуть

Відключення світла / © ТСН.ua

У п’ятницю, 25 жовтня, в частині України будуть заходи обмеження споживання. Все через наслідки масованих атак Росії на нашу енергосистему.

Про це пише Укренерго.

Час і обсяг обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень (ГПВ): застосовуватимуться з 07:00 до 23:00 обсягом від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності: запроваджуються з 08:00 до 23:00 для промислових споживачів.

У компанії наголосили, що обсяг обмежень може змінюватись. Також закликали споживачів стежити за оновленнями на офіційних сторінках місцевих обленерго.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо», — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, Росія у ніч проти п’ятниці, 24 жовтня, атакували енергетичні об’єкти Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Графіки відключення світла сьогодні діятимуть у період від 07:00 до 23:00.

Раніше повідомлялося, цієї зими ціни на електроенергію підвищуватися не будуть і залишаться незмінними.