Відключення світла в Україні 29 жовтня: коли діятимуть графіки

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

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У четвер, 29 жовтня, у частині областей України запровадять графіки відключення світла. Ці обмеження триватимуть майже всю добу.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Відключення світла 29 жовтня — що відомо про графіки

Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження діятимуть за двома напрямками:

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Для промисловості: з 06:00 до 23:59 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів: з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черги.

Причиною запровадження цих заходів стали наслідки масованих російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Водночас через ризик нових обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Енергетики просять стежити за оновленими графіками на сторінках своїх обленерго та ощадливо використовувати світло, коли воно з’являється.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні запровадили графіки погодинних відключень електроенергії в середу, 28 жовтня. Обмеження застосували для жителів Київщини, Сумщини, Черкащини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини та Житомирщини.

Раніше повідомлялося, через удар РФ по енергетиці Конотоп уже п’ятий день без світла. Місто тримається завдяки альтернативним джерелам живлення, а уряд ухвалив рішення, щоб допомогти стабілізувати ситуацію.

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