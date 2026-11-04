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Відключення світла в Україні 5 листопада: де діятимуть графіки протягом усієї доби
«Укренерго» попередило про обмеження електропостачання 5 листопада. Графіки для населення та промисловості діятимуть протягом усієї доби.
У четвер, 5 листопада, у частині областей України запровадять погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. Також обмежуватимуть споживання електрики промисловими підприємствами.
Про це повідомили в «Укренерго».
За інформацією компанії, графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть протягом усієї доби — від 00:00 до 23:59.
У цей самий період, від 00:00 до 23:59, застосовуватимуть і графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від двох до чотирьох черг.
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти України.
В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли. Тому українцям радять стежити за актуальною інформацією та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
Також енергетики закликали ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли вона з’являється за графіком.
Відключення світла в Україні — актуальна ситуація
Нагадаємо, раніше енергетики пояснили, чому в одних будинках світло є, а в інших немає понад добу. Як виявилося, така ситуація склалася через зупинення трьох ТЕС, зниження потужності АЕС та постійні атаки на підстанції «Укренерго».
Також відомо, що через російські обстріли енергосистеми у Києві запровадили екстрені відключення світла. У столиці виникли перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.
Раніше, 3 листопада, Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українській енергетиці. Яка ситуація зі світлом — читайте у матеріалі ТСН.