Українцям варто готуватися до тривалого відключення електроенергії

Україна може пройти літо без відключень електроенергії за умови відсутності нових обстрілів.

Про це сказав голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, пише The Page.

«Ситуація з електропостачанням влітку не менш складна, ніж взимку. У цей час на об’єктах проводяться ремонтні роботи. Важкими були літні сезони 2022 та 2023 років — ми тимчасово втратили Запорізьку АЕС, і це порушило графіки ремонтів атомних енергоблоків, складені на роки вперед. У результаті зіткнулися з досить значними провалами в енергопостачанні. Зараз, спільно з „Енергоатомом“, ми вирівняли графік їх ремонтів і маємо стабільне енергопостачання від атомних електростанцій у літній період, — зазначив він.

З його слів, залишається проблема пошкоджених енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях.

«Зараз, мабуть, можна сказати, що обмежень на споживання немає. Якщо не буде масових обстрілів, то літо ми маємо пережити», — додав Зайченко.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що глобальні температури протягом 2026-2029 років залишатимуться на рекордно високому рівні. Ймовірність того, що хоча б один із цих років стане найспекотнішим за всю історію спостережень, оцінюється у 80%.

За прогнозами нардепа Сергія Нагорняка, навесні відключення світла в Україні будуть короткими, але влітку через спеку вони стануть тривалішими, оскільки пошкоджена тепло- та гідроенергетика не здатна покривати вечірні піки.