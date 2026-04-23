Відключення світла в Україні — чи будуть графіки влітку

За найкращого сценарію споживання електроенергії не обмежуватимуть. Це якщо генерацію відновлюватимуть за планом, триватиме плановий ремонт АЕС і не обстрілюватимуть інші об’єкти генерації.

Анастасія Павленко
Українцям варто готуватися до тривалого відключення електроенергії / © Associated Press

Україна може пройти літо без відключень електроенергії за умови відсутності нових обстрілів.

Про це сказав голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, пише The Page.

«Ситуація з електропостачанням влітку не менш складна, ніж взимку. У цей час на об’єктах проводяться ремонтні роботи. Важкими були літні сезони 2022 та 2023 років — ми тимчасово втратили Запорізьку АЕС, і це порушило графіки ремонтів атомних енергоблоків, складені на роки вперед. У результаті зіткнулися з досить значними провалами в енергопостачанні. Зараз, спільно з „Енергоатомом“, ми вирівняли графік їх ремонтів і маємо стабільне енергопостачання від атомних електростанцій у літній період, — зазначив він.

З його слів, залишається проблема пошкоджених енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях.

«Зараз, мабуть, можна сказати, що обмежень на споживання немає. Якщо не буде масових обстрілів, то літо ми маємо пережити», — додав Зайченко.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що глобальні температури протягом 2026-2029 років залишатимуться на рекордно високому рівні. Ймовірність того, що хоча б один із цих років стане найспекотнішим за всю історію спостережень, оцінюється у 80%.

За прогнозами нардепа Сергія Нагорняка, навесні відключення світла в Україні будуть короткими, але влітку через спеку вони стануть тривалішими, оскільки пошкоджена тепло- та гідроенергетика не здатна покривати вечірні піки.

