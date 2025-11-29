ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла в Україні: які графіки діятимуть 30 листопада

В Україні 30 листопада застосовуватимуться заходи обмеження споживання.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Завтра, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись відключення. Усе через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими

Графіки погодинних відключень:

  • з 00:00 до 23:59 — від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години)

Графіки обмеження потужності:

  • з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — наголосили у відомстві.

Водночас українців учергове закликають: коли електроенергія з’являється за графіком, її слід споживати ощадливо.

Раніше ми писали про те, що у деяких регіонах України збільшено обсяги відключень через наслідки атаки РФ.

Зокрема, графіки оновили у Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Одеській областях.

Деталі — у матеріалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie