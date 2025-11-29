Відключення світла в Україні: які графіки діятимуть 30 листопада

Відключення світла / © ТСН

Завтра, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись відключення. Усе через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 — від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години)

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — наголосили у відомстві.

Водночас українців учергове закликають: коли електроенергія з’являється за графіком, її слід споживати ощадливо.

