- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла в Україні: які графіки діятимуть 30 листопада
В Україні 30 листопада застосовуватимуться заходи обмеження споживання.
Завтра, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись відключення. Усе через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляє «Укренерго».
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими
Графіки погодинних відключень:
з 00:00 до 23:59 — від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години)
Графіки обмеження потужності:
з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів
«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — наголосили у відомстві.
Водночас українців учергове закликають: коли електроенергія з’являється за графіком, її слід споживати ощадливо.
Раніше ми писали про те, що у деяких регіонах України збільшено обсяги відключень через наслідки атаки РФ.
Зокрема, графіки оновили у Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Одеській областях.
Деталі — у матеріалі.