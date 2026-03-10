Відключення світла в Україні: які графіки застосують 11 березня

Відключення світла / © Associated Press

У середу, 11 березня, у низці регіонів України запроваджують обмеження електропостачання. Графіки відключень діятимуть із 08:00 до кінця доби.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«У частині регіонів україни з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зауважили в «Укренерго».

За словами енергетиків, причиною запровадження заходів є наслідки попередніх ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергосистеми. Ситуація в системі залишається динамічною, тому час та обсяги обмежень можуть змінюватися. Детальна інформація за конкретними адресами доступна на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

