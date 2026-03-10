ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла в Україні: які графіки застосують 11 березня

«Укренерго» попередило про нові графіки відключення світла.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

У середу, 11 березня, у низці регіонів України запроваджують обмеження електропостачання. Графіки відключень діятимуть із 08:00 до кінця доби.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«У частині регіонів україни з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зауважили в «Укренерго».

За словами енергетиків, причиною запровадження заходів є наслідки попередніх ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергосистеми. Ситуація в системі залишається динамічною, тому час та обсяги обмежень можуть змінюватися. Детальна інформація за конкретними адресами доступна на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Відключення світла в Україні — останні новини

У вівторок, 10 березня, в Україні у низці областей діятимуть графіки відлючення. ТСН.ua зібрав актуальну інформацію по областях.

Також в Україні підготували плани, як відновлювати та захищати енергетику в кожній області.

Раніше повідомлялося, що для відновлення енергетики України необхідно 90,6 млрд дол. Денис Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків для інвесторів.

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie