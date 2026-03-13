Відключення світла в Україні: які графіки застосують 14 березня
Енергетики запроваджують графіки відключень для населення та промисловості.
Відключення світла запровадять у суботу, 14 березня, в усіх регіонах України.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Як зазначили енергетики, причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Графіки для населення та промисловості
Для побутових споживачів: графіки погодинних відключень застосовуватимуть у період від 17:00 до 22:00.
Для промисловості: графіки обмеження потужності діятимуть від 17:00 до 23:00.
Енергетики застерігають, що ситуація в системі залишається динамічною, тому час та тривалість відключень за конкретними адресами можуть змінюватися.
«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначають енергетики.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 13 березня, для столиці та всіх регіонів України.
Росія змінює стратегію атак, а тому ціллю ударів навесні буде вже не енергетика.
Попри це Міністерство енергетики України запроваджує нові правила роботи енергосистеми. Відтепер до ліній, де розподілена генерація покриває понад 80% потреб споживачів, не застосовуватимуть графіків погодинних відключень.