ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла в Україні: які графіки застосують 14 березня

Енергетики запроваджують графіки відключень для населення та промисловості.

Автор публікації
Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Відключення світла запровадять у суботу, 14 березня, в усіх регіонах України.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Як зазначили енергетики, причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Графіки для населення та промисловості

  • Для побутових споживачів: графіки погодинних відключень застосовуватимуть у період від 17:00 до 22:00.

  • Для промисловості: графіки обмеження потужності діятимуть від 17:00 до 23:00.

Енергетики застерігають, що ситуація в системі залишається динамічною, тому час та тривалість відключень за конкретними адресами можуть змінюватися.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначають енергетики.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 13 березня, для столиці та всіх регіонів України.

Росія змінює стратегію атак, а тому ціллю ударів навесні буде вже не енергетика.

Попри це Міністерство енергетики України запроваджує нові правила роботи енергосистеми. Відтепер до ліній, де розподілена генерація покриває понад 80% потреб споживачів, не застосовуватимуть графіків погодинних відключень.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie