Відключення світла в Україні: які графіки застосують 18 березня

Реклама

У середу, 18 березня, в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

За інформацією енергетиків, обмеження потужності триватимуть від 16:00 до 21:00.

Реклама

«Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», — зазначили в «Укренерго».

Наразі відключення світла стосуються лише підприємств і бізнесу. Енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною, тому графіки можуть змінитися. Варто слідкувати за інформацією у місцевих обленерго.

Реклама

Раніше в «Укренерго» заявляли, що навіть у разі припинення таких постачань це не вплине на стабільність об'єднаної енергосистеми України.