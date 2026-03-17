Укрaїнa
114
1 хв

Відключення світла в Україні: які графіки застосують 18 березня

В Україні запроваджують графіки відключення на 18 березня.

Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

У середу, 18 березня, в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

За інформацією енергетиків, обмеження потужності триватимуть від 16:00 до 21:00.

«Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», — зазначили в «Укренерго».

Наразі відключення світла стосуються лише підприємств і бізнесу. Енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною, тому графіки можуть змінитися. Варто слідкувати за інформацією у місцевих обленерго.

Нагадаємо, Міненерго України запроваджує нові правила роботи енергосистеми.

Окрім цього, Словаччина розриває договір про екстрену допомогу українській енергосистемі.

Раніше в «Укренерго» заявляли, що навіть у разі припинення таких постачань це не вплине на стабільність об’єднаної енергосистеми України.

