- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла в Україні: які графіки застосують 18 березня
В Україні запроваджують графіки відключення на 18 березня.
У середу, 18 березня, в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів.
Про це повідомили в «Укренерго».
За інформацією енергетиків, обмеження потужності триватимуть від 16:00 до 21:00.
«Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», — зазначили в «Укренерго».
Наразі відключення світла стосуються лише підприємств і бізнесу. Енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною, тому графіки можуть змінитися. Варто слідкувати за інформацією у місцевих обленерго.
Відключення світла — останні новини
Нагадаємо, Міненерго України запроваджує нові правила роботи енергосистеми.
Окрім цього, Словаччина розриває договір про екстрену допомогу українській енергосистемі.
Раніше в «Укренерго» заявляли, що навіть у разі припинення таких постачань це не вплине на стабільність об’єднаної енергосистеми України.