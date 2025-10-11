ТСН у соціальних мережах

Відключення світла в Україні: Міненерго повідомило про ситуацію в регіонах

Графіки відключення світла продовжують діяти на Чернігівщині, яку росіяни обстрілювали кілька днів поспіль.

Стано на ранок суботи, 11 жовтня, в усіх областях України, які постраждали від ударів минулої ночі, аварійні відключення світла не застосовуються. Відновлювальні роботи тривають і зараз. Зокрема, в Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго та НЕК “Укренерго”.

Енергетики наголошують, що через пошкодження, завдані російськими атаками раніше, сьогодні в Чернігівській області знову вимушено застосовують погодинні відключення світла обсягом двох черг. Окрім того, цієї ночі РФ вкотре атакувала місто Ніжин.

Внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти сталися знеструмлені в Одеській області. Зокрема, в Одесі. За даними ДТЕК, енергетики вже заживили понад 240 тис. абонентів в місті. Критичну інфраструктуру оперативно заживлено від генераторів.

Щодо Києва, то після вчорашнього обстрілу енергетики повернули світло для понад 800 тис. родин. Наразі є локальні аварії. Енергетики продовжують працювати над точковими заявками.

Продовжуються відновлювальні роботи у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

“Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу”, - наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня РФ здійснила комбінований удар по енергетиці України. ISW наголосили: Москва надає пріоритет ударам по цивільній та енергетичній інфраструктурі, щоб продовжити свою давню кампанію з погіршення енергетичної безпеки України напередодні зими 2025-2026.

“Прильоти” спричинили відключення електроенергії в низці регіонів країни. Зокрема, в Києві та області, а також у Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Також агресорка Росія вдарила по теплоелектростанції ДТЕК. Через атаку серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

