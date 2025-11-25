Відключення світла в Україні після війни: експерт дав невтішний прогноз для українців

В Україні обмеження електропостачання можуть тривати півроку–рік навіть після завершення війни — експерт / © www.freepik.com/free-photo

Повне відновлення енергосистеми України потребуватиме близько 7 років. Тож відключення світла триватимуть і після припинення атак РФ.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі для Новини.LIVE.

Втім, найбільших відключень вдалося б уникнути вже через кілька тижнів, хоча мінімальні обмеження електропостачання все одно залишатимуться щонайменше півроку.

«За сильних морозів уникнути відключень не вдасться, і за спекотного літа також не обійтися. Є певні фактори, які обмежуватимуть електропостачання», — зазначив експерт.

Нагадаємо про нічний масований обстріл України та його наслідки. 25 листопада РФ вчергове масовано атакувала енергетичну інфраструктуру нашої країни.

Як повідомили в КМДА, унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання.