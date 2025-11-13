ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
51
Відключення світла в Україні: скільки черг діятиме 13 листопада

Максимальний обсяг обмежень 13 листопада припадатиме на вечірні години.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У більшості регіонів України сьогодні, 13 листопада, застосовуються заходи обмеження споживання. Діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.

Про це повідомляє «Укренерго».

Через удари РФ є пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Вночі були також атаковані енергооб’єкти на Одещині.

«Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», — наголосили у відомстві.

Регулярні обстріли критичної інфраструктури викликали необхідність застосування обмежень.

«До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу», — йдеться у матеріалі.

Раніше йшлося про те, коли ситуація зі світлом покращиться.

«Не можу гарантувати, що у найближчі кілька днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо вимикати споживачів. Ми змушені це робити задля збереження енергосистеми», — наголосив очільник «Укренерго» Віталій Зайченко.

