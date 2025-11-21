Відключення світла в Україні: Свириденко повідомила, як зміняться графіки найближчими днями

Прем’єр-міністерка України Юлія свириденко / © Володимир Зеленський

В Україні очікується скорочення відключень світла вже найближчими днями.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За словами прем’єрки, сьогодні, 21 листопада, відбулася важлива нарада керівництва держави та енергетичного сектору з головами обласних військових адміністрацій (ОВА) щодо стабілізації енергопостачання для громад та критичної інфраструктури, які постраждали внаслідок останніх російських обстрілів. Головною темою обговорення були оптимізація погодинних графіків і скорочення тривалості відключень світла.

Забезпечення світлом і теплом

У нараді взяли участь ключові фігури енергетичного сектору та влади: віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, в.о. міністра енергетики Артем Некрасов, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита та голова «Укренерго» Віталій Зайченко.

Керівники ОВА повідомили про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом населення та, що особливо важливо, критичної інфраструктури на місцях. Особливо активно обговорювали, як швидше відновити стабільне постачання електрики.

Задачі для ОВА та енергокомпаній

За результатами зустрічі, Свириденко поставила конкретні завдання відповідним міністерствам, енергетичним компаніям та керівникам ОВА. Ці задачі спрямовані на оперативне вирішення проблем, що виникають у регіонах після атак, та оптимізацію роботи енергосистеми.

«Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні,» — підсумувала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у Міненерго спростували чутки про продаж електроенергії за кордон під час масових відключень. Як зазначається у роз’ясненні, вся вироблена українськими електростанціями (АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ) енергія спрямовується винятково на забезпечення потреб внутрішнього споживання. Причина повної зупинки експорту криється у значному пошкодженні енергетичної інфраструктури.