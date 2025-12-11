Відключення світла в Україні: Свириденко сказала, коли покращиться ситуація

Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Очільниця уряду Юлія Свириденко провела засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств, керівництва енергетичних компаній, регуляторів ринку і народних депутатів.

Про це вона повідомила у Телеграм.

«Тримаю на контролі виконання рішення уряду про перегляд списку критичної інфраструктури. Очікуємо фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі», — зазначила вона.

З її слів, очікується зменшення тривалості відключень вже цими вихідними.

Крім того, доручили усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.

Нагадаємо, після останньої ворожої атаки в Україні запроваджені графіки відключення світла. Наразі в деяких регіонах України світло відсутнє до 17 годин на добу.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що блекауту не буде, але треба готуватися до тривалих відключень.