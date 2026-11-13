Відключення світла в Україні триватимуть: якими будуть графіки 14 листопада

Відключення світла в Україні / © ТСН

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У суботу, 14 листопада, у низці регіонів України протягом усієї доби діятимуть графіки відключення світла. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промисловості.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Графіки відключення світла в Україні — що відомо

За даними компанії, у частині областей діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг для всіх категорій споживачів. Крім того, для промислових підприємств застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

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В «Укренерго» нагадали, що вимушені заходи запроваджують через наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Наразі фахівці у цілодобовому режимі ремонтують пошкоджені мережі та обладнання, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Дізнатися точний час знеструмлень за своєю адресою споживачі можуть на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу (обленерго).

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія продовжує атакувати енергетичні об’єкти України. Через обстріли на ранок без світла залишилася частина споживачів у 12 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській.

Раніше ми писали, що Україні потрібно готуватися до складної зими, адже наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру стають дедалі відчутнішими.

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