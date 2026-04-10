Відключення світла в Україні: в "Укренерго" анонсували графіки на 11 квітня
В Україні запроваджують графіки відключень світла на 11 квітня.
У суботу, 11 квітня, в усіх регіонах України діятимуть заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження графіків стали наслідки попередніх ракетно-дронових атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомили в «Укренерго».
Згідно з повідомленням енергетиків, обмеження застосовуватимуться у два етапи в ранкові години:
Для промислових споживачів: від 05:00 до 08:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Для всіх категорій споживачів (включно з побутовими): від 06:00 до 08:00 запроваджуються графіки погодинних відключень.
«Ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в компанії.
Детальну інформацію про точні години відключень за конкретними адресами споживачам рекомендують дізнаватися на офіційних ресурсах (сайтах, чатботах або сторінках у соцмережах) відповідних обленерго у своїх регіонах.
Раніше в «Укренерго» назвали умови, за яких влітку вдасться уникнути відключень світла.