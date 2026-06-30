Відключення світла влітку: у ДТЕК пояснили, чому виник дефіцит

Що важче для енергосистеми – зима чи літня спека: у ДТЕК пояснили / © ТСН.ua

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Спекотна літня погода створює для української енергосистеми навантаження, співмірне із зимовими піками. Масове ввімкнення кондиціонерів та охолоджувальних систем у побуті, офісах та ТРЦ призводить до різкого стрибка споживання електроенергії — і як наслідок, до відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Багато хто думає, що найважче енергосистемі взимку, але в спеку їй так само складно. У спекотні дні люди масово користуються кондиціонерами, а промисловість, офіси та ТРЦ посилюють охолодження своїх приміщень», — зазначили у компанії.

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Через такі навантаження у спеку звичайне споживання електроенергії може зрости на 25%. Одночасно після складної зими енергетики продовжують відновлювати обладнання, зруйноване російськими атаками. Через ці пошкодження в пікові години зранку та ввечері буває важче забезпечити весь наявний попит в електриці.

Саме тому іноді «Укренерго» доводиться тимчасово вводити стабілізаційні відключення. Такі заходи допомагають зберегти стабільну роботу енергосистеми та уникнути серйозніших аварій.

Споживачів закликають допомогти енергосистемі простими діями. Зокрема, переносити роботу потужних електроприладів (пральних машин, бойлерів) на денний час, а у вечірній пік — споживати електрику максимально ощадливо.

Нагадаємо, що 30 червня в одній із областей запровадили аварійні відключення світла.

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Також ми писали, що 1 липня, в усіх областях знову відключатимуть світло.

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