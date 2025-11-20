Відключення світла взимку будуть ще довшими: у Раді пояснили ситуацію

Відключення світла взимку / © ТСН.ua

Реклама

Якщо зима в Україні буде холодною, то графіки відключення світла стануть ще довшими. Нової генерації вводиться недостатньо, а масштаби російських ударів значно перевищують можливості відновлення.

Про це народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк розповів у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

Нагорняк описав стан української енергосистеми, який виник внаслідок російських атак.

Реклама

Скільки триватимуть відключення світла взимку?

«Дай Бог, щоб ми з такою реальністю пройшли навіть цю зиму, тому що фактично протягом всього часу постійно здійснюються атаки росіянами по енергетичних об’єктах, навіть по невеликих об’єктах генерації. Генерації не додається в енергосистемі. Ті об’єкти, які вводяться навіть в експлуатацію, нові, їх не так багато, в порівнянні з тими атаками на енергооб’єкти, які вже введені в експлуатацію», — розповів нардеп.

Він прогнозує, що в разі холодної зими, графіки відключення світла можуть бути тривалішими.

«Споживання взимку, звісно, що зростає. Все буде залежати і від погодних умов, в тому числі. Якщо зима буде достатньо прохолодною, відповідно, ми будемо більше споживати, відповідно, будуть більш тривалішими графіки відключень. Тому маємо підлаштуватися поки що під цей факт, що в нас тривалі відключення світла і в містах, і в селах», — пояснив Нагорняк.

Проблема відключень світла в лікарнях

Політик також звернув увагу на проблему, яка, на його думку, полягає у неправильному визначенні критичних об’єктів. Так, деякі лікарні в Черкаській області не внесені до переліку, бо під’єднані до великих ліній, де споживання інших абонентів у рази перевищує споживання самої лікарні. Через це лікарні «ставлять у чергу» на живлення або взагалі вимикають.

Реклама

«До прикладу, я вам скажу по своєму округу, по Черкаській області, деякі лікарні не включені до переліку критично важливих об’єктів, і це проблема. А як таке можливе? Тому що лікарня — не десь як острівець в енергосистемі навіть невеликої громади. Вона під’єднана до якоїсь лінії, яка живиться з тієї чи іншої підстанції, і відповідно по цій лінії також під’єднані ще великий ряд споживачів. Якщо лікарня споживає умовно 5 МВт електричної енергії, чи 10, чи 15, то кількість споживачів, які поруч цієї лікарні живляться на одній лінії, в рази перевищують споживання самої лікарні, і її від’єднують або ставлять в чергу по тій причині, що так само і інших споживачів відключають», — розповів народний обранець.

«Тому це є проблема, і тут важливо, щоб сьогодні правильно визначили критерії і обласні військові адміністрації, і міністерства відповідні для того, аби в першу чергу і лікарні були як об’єкти критичної інфраструктури«, — додав Нагорняк.

Нагадаємо, напередодні голова «Укренерго» Віталій Зайченко попередив, що графіки відключень світла можуть діяти протягом усієї зими, оскільки війна триває. Він зазначив, що тривалість перерв в електропостачанні може збільшуватися під час сильних морозів, оскільки зростає споживання. Зайченко закликав готуватися «завжди до гіршого сценарію», хоча енергетики роблять усе для скасування відключень.