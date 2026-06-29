- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 243
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла знову повертаються: де і коли не буде електрики 30 червня
До України повертаються відключення електроенергії — за розпорядженням «Укренерго» завтра, 30 червня, в усіх областях знову відключатимуть світло.
До України повертаються графіки відключення світла — завтра, 30 червня, в усіх регіонах відключатимуть електрику.
Про це передає «Укренерго».
Графіки погодинних відключень для бізнесу
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме: 17:00 — 22:00.
Відключення для побутових споживачів
17:00 – 22:00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).
Причина запровадження обмежень — значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.
Втім, застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому «Укренерго» закликає споживачів стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго регіонів у соцмережах.
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
Раніше експерт пояснив, чому в Україні знову запроваджують відключення світла.