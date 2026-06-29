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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
243
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1 хв

Відключення світла знову повертаються: де і коли не буде електрики 30 червня

До України повертаються відключення електроенергії — за розпорядженням «Укренерго» завтра, 30 червня, в усіх областях знову відключатимуть світло.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Відключення світла 30 червня

Відключення світла 30 червня / © ТСН.ua

До України повертаються графіки відключення світла — завтра, 30 червня, в усіх регіонах відключатимуть електрику.

Про це передає «Укренерго».

Графіки погодинних відключень для бізнесу

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме: 17:00 — 22:00.

Відключення для побутових споживачів

17:00 – 22:00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).

Причина запровадження обмежень — значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Втім, застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому «Укренерго» закликає споживачів стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго регіонів у соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Раніше експерт пояснив, чому в Україні знову запроваджують відключення світла.

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Дата публікації
Кількість переглядів
243
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