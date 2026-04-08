Відключення світла знову повертаються: графіки на 9 квітня

Відключення світла в Україні 9 квітня

У Страсний четвер, 9 квітня, в Україні будуть застосовуватись відключення світла.

Про це передає «Укренерго».

У четвер в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Графіки погодинних відключень:

від 07:00 до 23:00 — графіки обмеження потужності для промислових споживачів,

від 07:00 до 22:00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Причина відключень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Втім, застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому «Укренерго» закликає споживачів стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго регіонів у соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

