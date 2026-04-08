Відключення світла знову повертаються: графіки на 9 квітня
До України повертаються відключення електроенергії — за розпорядженням «Укренерго» завтра, 9 квітня, в усіх областях знову відключатимуть світло.
У Страсний четвер, 9 квітня, в Україні будуть застосовуватись відключення світла.
Про це передає «Укренерго».
У четвер в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Графіки погодинних відключень:
від 07:00 до 23:00 — графіки обмеження потужності для промислових споживачів,
від 07:00 до 22:00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Причина відключень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Втім, застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому «Укренерго» закликає споживачів стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго регіонів у соцмережах.
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
Раніше в «Укренерго» пояснили, чому стали відключати світло у квітні.