Укрaїнa
198
1 хв

Відключення в Україні: коли не буде світла 4 листопада

У вівторок, 4 листопада, з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 в Україні подекуди діятимуть графіки погодинних відключень.

Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі України застосовуються відключення. Обмеження діятимуть зранку, вдень та ввечері.

Про це повідомляє МІНЕНЕРГО.

Як зазначається, сьогодні у періоди з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 у деяких регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень. Залишаються й графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону», — йдеться у повідомленні.

Українців закликали ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня. Це особливо важливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Раціональне споживання допоможе знизити навантаження на систему.

Раніше йшлося про те, що 4 листопада на Київщині діятимуть планові графіки відключень світла.

