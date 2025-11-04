Відключення в Україні: коли не буде світла 4 листопада

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі України застосовуються відключення. Обмеження діятимуть зранку, вдень та ввечері.

Про це повідомляє МІНЕНЕРГО.

Як зазначається, сьогодні у періоди з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 у деяких регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень. Залишаються й графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Реклама

«Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону», — йдеться у повідомленні.

Українців закликали ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня. Це особливо важливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Раціональне споживання допоможе знизити навантаження на систему.

Раніше йшлося про те, що 4 листопада на Київщині діятимуть планові графіки відключень світла.