Укрaїнa
1078
Відключився блок однієї з АЕС: Зеленський заявив про загрозу для Європи

Український президент закликав усіх тих, кого справді цікавить безпека, відреагувати на дії держави-терористки.

Богдан Скаврон
АЕС

АЕС / © ТСН

Внаслідок атаки російської терористичної армії на енергетичні об’єкти України автоматично відключився блок однієї з українських АЕС.

Про це повідомив у своєму зверненні в суботу, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цієї ночі держава-агресорка завдавала ударів по об’єктах, від яких залежить робота атомних станцій, тому українські АЕС зменшили генерацію електроенергії, а один блок автоматично відключився.

«Це небезпека і для України, і для всього нашого регіону, для Європи… Це такий рівень ударів, який жоден терорист в світі собі не дозволяв», — наголосив український президент.

Володимир Зеленський закликав усіх тих, кого справді цікавить безпека, відреагувати на дії держави-терористки.

«Росія повинна демонструвати, що для них не тільки такі удари та війна мають значення, але й перемовини, які тривають і які мають дати результат», — сказав президент.

Нагадаємо, на спеціальній сесії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 30 січня було оголошено заяву Євросоюзу про загрозу ядерної аварії в Україні через російські удари по енергетичних об’єктах.

