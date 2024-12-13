Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключень буде значно більше: в "Укренерго" змінили графіки на 13 грудня

Відключень буде значно більше: в "Укренерго" змінили графіки на 13 грудня

Фото: press-centr.com

доповнюється

Через масовану ракетну атаку зранку 13 грудня в Україні змінили графіки відключень світла. Саме тому обсяги обмежень будуть тривалішими. 

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти - обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з актуальним графіком відключень можна ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках обленерго в тому чи іншому населеному пункті.

Зауважимо, що обленерго вже змінюють графіки відключень світла. Відомо, що у Києві сталися екстрені відключення. Проблеми з електрикою також фіксують в Тернополі. 

Повʼязані теми:

Наступна публікація