Відключень світла буде багато: "Укренерго" повідомило про графіки на 14 грудня

Обмеження тривають від 00:00.
В Україні в суботу, 14 грудня, будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго будуть задіювати одночасно одну та дві черги
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
- 00:00 – 13:00 – одна черга відключень;
- 13:00 – 17:00 – дві черги відключень;
- 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть від 06:00 до 22:00.
Енергетики наголошують, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді та в грудні. Наразі на об'єктах тривають ремонтні роботи.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - зауважують в "Укренерго".
Нагадаємо, зранку 13 грудня РФ потужно вдарила по об'єктах енергетики в різних регіонах країни. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти. Через російський удар було збільшено кількість черг графіка погодинних відключень.
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