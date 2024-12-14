Відключень світла буде багато: "Укренерго" повідомило про графіки на 14 грудня

В Україні в суботу, 14 грудня, будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго будуть задіювати одночасно одну та дві черги

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень;

13:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть від 06:00 до 22:00.

Енергетики наголошують, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді та в грудні. Наразі на об'єктах тривають ремонтні роботи.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - зауважують в "Укренерго".

Нагадаємо, зранку 13 грудня РФ потужно вдарила по об'єктах енергетики в різних регіонах країни. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти. Через російський удар було збільшено кількість черг графіка погодинних відключень.

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