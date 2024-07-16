Відключенння світла стануть постійним явищем для українців - The Economist

У короткостроковій перспективі є певна надія, що пошкоджені електростанції можуть бути достатньо відремонтовані до цієї зими.

Відключення світла можуть стати звичним явищем для українців.

Про це пише видання The Economist.

Зазначається, це може трапитися вже найближчим часом через значну руйнацію енергосистеми та брак грошей й часу на відновлення.

"Залишилося надто мало часу і надто мало мільярдів доларів, необхідних для встановлення кількох сотень малих електростанцій, відновлення розбомблених електростанцій або будівництва вітрових і сонячних електростанцій. Віялові відключення електроенергії стануть звичним явищем", - пише видання.

Попри це, на третьому році повномасштабної війни українці вже навчилися пристосовуватися до дефіциту електроенергії.

"Малі підприємства мають дизельні генератори. Середні заводи інвестували в газові турбіни і навіть можуть продавати надлишок електроенергії в національну мережу. Кафе відкриті для коворкінгу. У всіх будівлях є генератори для живлення ліфтів. Люди купують акумуляторні батареї, які можна заряджати і використовувати вдома для Wi-Fi з'єднання та USB-ламп", - йдеться в повідомленні.

Водночас генеральний директор компанії "ДТЕК" Максим Тимченко каже, що цьогорічні атаки знищили 9 гігават потужностей. Майже все, що залишилося з генерації, походить з атомних електростанцій, які росіяни утрималися від атак. На вулиці Києва повернулося гудіння генераторів, і в кожному українському місті відбуваються перебої з електропостачанням. Російські атаки тривають, а батарей протиповітряної оборони не вистачає, щоб збити всі ракети.

"У короткостроковій перспективі є певна надія, що пошкоджені електростанції можуть бути достатньо відремонтовані до цієї зими, щоб виробити ще 2-3 гВт потужності. Українські інженери шукають в Європі вживане обладнання з виведених з експлуатації електростанцій радянського типу. Але наскільки це реально, поки не відомо", - додає видання.

Нагадаємо, в "Укренерго" відповіли, коли покращиться ситуація зі світлом.

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