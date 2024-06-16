Відключення будуть більшими: в "Укренерго" дали невтішний прогноз на півтора місяці

До кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде ще важчою, заявив голова "Укренерго".
У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж є зараз.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного".
За його словами, з 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби. Така ситуація триватиме, орієнтовно, до кінця липня. Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій.
"Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки відключень будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими", – сказав Кудрицький.
Він назвав три фактори, які впливають на графіки відключень.
"Глобально у нас на тривалість відключень, на величину дефіциту впливають три фактори. Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання", – пояснив очільник "Укренерго".
Також він запевнив, що методика відключень буде більш-менш збалансованою і рівномірною по регіонах, окрім прифронтових територій.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів підняв тариф на електрику для населення від 1 червня на 60% – до 4,32 грн/кВт-год.
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