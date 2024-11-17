Відключення електрики повертаються: де і коли завтра не буде світла

Завтра, 18 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 6:00 до 22:00

Завтра, 18 листопада, до України повертаються графіки відключень світла.

Про це передає "Укренерго".

Відключення світла будуть застосовуватися в усіх регіонах.

"З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно", – попередили в "Укренерго".

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки

В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по енергообʼєктах України.

За ніч і ранок РФ випустила 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони.

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