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Відключення електрики: Зеленський назвав регіони, де найбільше сидять без світла

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Відключення електрики: Зеленський назвав регіони, де найбільше сидять без світла

Фото: Офіс президента України

Зеленський наголосив на відповідальності енергокомпаній і місцевої влади щодо інформування людей про відключення світла.

Станом на сьогоднішній вечір, 30 листопада, близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей України та у Києві відключені від електрики.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

За його словами, ситуація з електропостачанням залишається дуже складною у Києві, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях.

Він запевнив, що енергетики та комунальники роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час.

Зеленський наголосив на відповідальності енергокомпаній і місцевої влади щодо інформування людей, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику.

"Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", – підсумував президент.

Відключення світла: останні новини

Нагадаємо, що в Україні позапланово перевірятимуть дотримання графіків відключень електроенергії.

У Києві тим часом продовжуються екстрені відключення світла. Втім, час відключень скорочується.

Голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус визнав, що Україна не зможе протягом зими відновити всю енергосистему.

Станом на 30 листопада дефіцит потужності електроенергії дещо скоротився і становить 27%.

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Дата публікації
Перегляди
4541
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