Відключення електроенергії 22 травня: з котрої години не буде світла

Якщо якась область споживає електроенергію в межах доведеного ліміту, знеструмлень не буде.

В усій Україні 22 травня були скасовані обмеження споживання електроенергії до 20:00. Після цієї години і до опівночі в усіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

З опівночі 22 травня до 7:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень світла.

Наразі від 7:00 до 20:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився.

"Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години", – закликали в компанії.

Водночас там попередили, що від 20:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла. Вони можуть бути застосовані для зниження рівня споживання в разі перевищення визначених лімітів обсягів для кожної області.

"Якщо область споживає в межах доведеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись. Якщо ліміт перевищено – знеструмлення будуть відбуватись за опублікованим обленерго графіком", – пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що українці мають готуватися до відключень світла взимку: "На нас чекає непроста зима".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Де і як шукати графіки відключень світла?

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