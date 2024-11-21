Відключення електроенергії неминучі: експерт розповів про стан енергосистеми в Україні

Енергетики досліджують ситуацію зі світлом.
Через значне похолодання та мокрий сніг стан енергосистеми України погіршився.
Про це розповів директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері КИЇВ24.
За його словами, через погодні умови відключень електроенергії у домівках не оминути.
"Внаслідок обстрілів зменшилась здатність системи передавати електроенергію в деякі регіони. Крім того, змінюється погода і через це ускладнився процес ремонту і ще це приводить до додаткових обривів", – додав експерт.
Енергетики досліджують ситуацію зі світлом і через кілька годин графік блекаутів буде уточнений.
Нагадаємо, чи здорожчає електроенергія в Україні.
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