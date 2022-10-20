Відключення електроенергії у Києві та знищення пам’ятника чекістам: головні новини ночі 20 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 20 жовтня:
- Близько опівночі 19 жовтня у Києві було запроваджено відключення електроенергії для уникнення аварій. Читати далі –>
- У Миколаєві російські окупанти, ймовірно, обстріляли пам'ятник "чекістам", через який у місті були суперечки. Читати далі –>
- На південному фронті упродовж бойового дня ударами авіації знищено зенітно-ракетні комплекси окупантів. Читати далі –>
- До кінця 2022 року США продадуть ще 15 мільйонів барелів нафти зі своїх стратегічних запасів. Читати далі –>
- Менеджер ресторану в Парижі прославляв російського президента, але невдовзі визнав, що Путін насправді “х*йло”. Читати далі –>
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