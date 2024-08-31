Відключення електроенергії восени та взимку 2024 року: до чого готуватися українцям

Із настання холодів зросте і споживання, що призведе до нових дефіцитів.

В Україні ситуація з енергетикою після останнього обстрілу погіршилася ще сильніше. У результаті відключення восени та взимку будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

Про це повідомив розповів експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп в етері "Громадського радіо".

З його слів, до середини наступного тижня відключення світла в більшості регіонів можуть припинитися, однак прогноз щодо ситуації восени та взимку залишається незмінним. З нинішнім зростанням споживання може виникнути дефіцит електроенергії, що призведе до відключень, що вже фіксувалися в липні цього року.

"Ситуація з відключеннями покращується. Якщо не буде нових сильних обстрілів, то з наступного тижня становище має нормалізуватися. У середині тижня в більшості регіонів відключень може не бути", — пояснив Прокіп.

Окремо експерт додав, що ситуація з електроенергією також залежить від території. На лівобережжі енергодефіцит набагато більший, ніж на правобережжі, і пов'язано це з імпортом з Європи.

Як наслідок, у холодну пору року відключень уникнути не вдасться, продовжує фахівець і згідно з усіма прогнозами, споживання зросте від другої половини жовтня. Тоді й дефіцит значно збільшиться.

Нагадаємо, українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

26 серпня російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами.

Під ударом опинилася енергетика в 15 областях. "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла в різних містах України.

Новини ТСН 17:00 26 серпня. Київська ГЕС, ДніпроГЕС, енергетика ледь тримається, проблеми з водою

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