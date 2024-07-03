Відключення газу після перевірки: у яких випадках споживачі можуть залишитись без послуги

У яких випадках відбувається відключення споживачів від системи газопостачання та обладнання житлових і громадських будинків.
В Україні від 2024 року знову запровадили обов'язковий техогляд газового обладнання у квартирах і будинках. Бригади від газових компаній, якщо виявляють порушення, відключають газ. Наприклад, якщо під час перепланування було демонтовано стіну між кімнатами і спальне місце виявилося не відокремлене від газового обладнання.
Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.
У яких випадках українців можуть відключити від системи газопостачання:
- наявності витоків газу;
- несправної автоматики безпеки;
- несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;
- відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;
- самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;
- незабезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) технічного обслуговування;
- невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.
Це зазначено в пункті 5.7 розділу 5 глави 5 Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2015 року за № 674/27119.
Нагадаємо, експерт попередив, що через відключення світла квартири вище 9 поверху можуть лишитись без опалення.
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