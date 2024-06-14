Відключення розпочнуться раніше: в Україні змінили графіки на 14 червня

Графік подовжили на чотири години.

У п'ятницю, 14 червня, в Україні змінили період стабілізаційних відключень світла - вони розпочнуться раніше на кілька годин.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

"Укренерго" перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати від 14:00", - йдеться у повідомленні.

В НЕК підтвердили, що погодинні відключення розпочнуться раніше. Відключення відбуватимуться до 22:00 - як планувалося. Причиною зміни графіків називають зростання споживання у східних областях та зниження роботи СЕС на заході країни.

Тим часом енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

У ДТЕК також повідомили, що сьогодні графіки будуть застосовуватись від 14:00 до 22:00 у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив про тривалі відключення світла взимку. Адже зимовий пік споживання електроенергії більший, ніж літній. Дефіцит генерації може сягати 35%.

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