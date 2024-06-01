Відключення світла 1 червня: коли і де не буде електроенергії

Вночі проти 1 червня армія РФ атакувала енергетичні об'єкти у п'яти областях. Ввечері в Україні прогнозуються відключення світла. Обмеження будуть діяти і для побутових, і для промислових споживачів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Сьогодні від 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень

"У зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", - наголосили у міністерстві.

Зауважимо, що в НЕК "Укренерго" повідомили, що 1 червня в Україні знову повернуться до графіків відключення світла. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для побутових і промислових споживачів будуть діяти по всій крані - від 18:00 до 23:00.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються", - наголосили у компанії.

У ДТЕК підтверджують, що повертаються стабілізаційні відключення. Зокрема, серед причин - плановий ремонт блоків атомних станцій.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень діятимуть від 18:00 до 23:00", - наголосили у компанії.

Зазначається, що у Києві виділених "Укренерго" лімітів вистачить приблизно на 77% потреб столиці в години, коли діють графіки.

Нагадаємо, вночі 1 червня Росія вдарила по об'єктах енергетики. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Під удар потрапили дві ТЕС компанії в різних областях України.

Окрім того, росіяни атакували гідроелектростанції "Укргідроенерго". Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

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