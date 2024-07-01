Відключення світла 1 липня: як діятимуть графіки

В Україні у понеділок, 1 липня, графіки відключення світла будуть застосовуватись протягом всієї доби – від 0:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

Споживачів просять у ті години, коли є світло, використовувати його ощадливо для підтримки енергосистеми.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні скасують відключення світла у частині населених пунктів – що відомо.

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