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Відключення світла 1 липня: як діятимуть графіки

Відключення світла 1 липня: як діятимуть графіки

Відключення світла: як діятимуть графіки 1 липня

Українців вкотре закликали економити електроенергію.

В Україні у понеділок, 1 липня, графіки відключення світла будуть застосовуватись протягом всієї доби – від 0:00 до 24:00.    

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

Споживачів просять у ті години, коли є світло, використовувати його ощадливо для підтримки енергосистеми. 

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні скасують відключення світла у частині населених пунктів – що відомо.

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