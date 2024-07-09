Відключення світла 10 липня: в "Укренерго" повідомили про графіки

У середу, 10 липня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 10 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", – йдеться у повідомленні.

Компанія-електропостачальник зауважила, що з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги.

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Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, "Укренерго" скасувало графік "послаблень" на наступні два тижні. З 9 по 24 липня "Укренерго" не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

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