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Відключення світла 11 червня: у ДТЕК повідомили, коли не буде електроенергії

Відключення світла 11 червня: у ДТЕК повідомили, коли не буде електроенергії

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Графіки запровадять лише на кілька годин протягом усієї доби.

У вівторок, 11 червня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях будуть діяти графіки відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК. 

"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись від 14:00 до 19:00", - йдеться у повідомленні. 

Точні графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК. 

Зауважимо, що "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень для споживачів - від 14:00 до 19:00.

Як повідомлялося, українцям обіцяють більше світла. В областях запровадять новий режим відключень світла. Це допоможе збільшити кількість годин в добі, коли буде електропостачання. 

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