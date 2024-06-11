Відключення світла 11 червня: у ДТЕК повідомили, коли не буде електроенергії

Графіки запровадять лише на кілька годин протягом усієї доби.
У вівторок, 11 червня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях будуть діяти графіки відключення світла.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись від 14:00 до 19:00", - йдеться у повідомленні.
Точні графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.
Зауважимо, що "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень для споживачів - від 14:00 до 19:00.
Як повідомлялося, українцям обіцяють більше світла. В областях запровадять новий режим відключень світла. Це допоможе збільшити кількість годин в добі, коли буде електропостачання.
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