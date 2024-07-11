Відключення світла 11 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Графіки діють від 00:00 до 24:00.
Сьогодні, 11 липня, в областях України запровадили ліміти на споживання електрики. Відключення світла діють упродовж всієї доби - від 00:00.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.
"Від 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги", - йдеться у повідомленні.
Посилення обмежень в НЕК пояснюють спекою, адже зростає споживання електроенергії.
У ДТЕК підтверджують, що графіки відключень у четвер будуть застосовуватись впродовж всієї доби
"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби.", - йдеться у повідомленні.
Графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.
Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, коли відключення світла стануть менш тривалими. Наразі в Україні ситуація з електроенергією складна. Втім, тривалість відключень світла може зменшитися вже від 20 чисел липня.
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