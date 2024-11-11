Відключення світла 11 листопада: коли в Україні скасують графіки

У понеділок, 11 листопада, в низці областей України запровадили аварійні відключення світла. Обмеження вже найближчим часом скасують.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення були тимчасовими і найближчим часом будуть скасовані. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в НЕК.

Зазначається, що станом на сьогодні споживання світла відповідає сезонним показникам. Напередодні, 10 листопада, добовий максимум був зафіксований увечері. Тоді споживання було на 3,3% вищим, ніж минулого тижня, 3 листопада.

Українська енергосистема продовжує відновлюватись від масованих обстрілів російських терористів. Через це вранці та ввечері в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Нагадаємо, зранку 11 листопада в низці областей України запровадили графіки відключення світла у звʼязку з загрозою ударів по енергетиці.

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