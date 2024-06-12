Відключення світла 12 червня: у ДТЕК і "Укренерго" повідомили, коли не буде електроенергії

У середу, 12 червня, у в усіх областях України та в Києві будуть діяти графіки відключення світла - від 15:00 до 23:00. Причина відключень — зростання енергоспоживання через спеку.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Завтра, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні НЕК.

Зазначається, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

У ДТЕК наголошують, що у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись від 15:00 до 23:00.

Точні графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК. Якщо стануться зміни, у колмпанії обіцяють поінформувати.