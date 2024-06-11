Відключення світла 12 червня: в "Укренерго" повідомили про графіки

У середу, 12 червня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

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Компанія-енергопостачальник зазначила, що причина відключень — зростання енергоспоживання через спеку. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, в Міненерго попередили про зміни графіків. В деяких областях період стабілізаційних відключень світла вже подовжили до 23:00.

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