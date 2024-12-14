Відключення світла 15 грудня: обмеження діятимуть 14 годин – "Укренерго"

Для побутових споживачів, промисловості та бізнесу заходи обмеження діятимуть від 08:00 до 22:00.
У неділю, 15 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть упродовж 14 годин. Одночасно застосовуватимуть щонайбільше дві черги відключень.
Про це повідомили в "Укренерго".
Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 08:00 до 22:00. Графік відключень буде таким:
- 08:00 – 14:00 – одна черга відключень;
- 14:00 – 17:00 – дві черги відключень;
- 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть від 08:00 до 22:00.
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.
В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.
В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.
Нагадаємо, 13 грудня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки армії РФ пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах України.
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