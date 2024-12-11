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Відключення світла 12 грудня: обмеження діятимуть 15 годин – "Укренерго"

Відключення світла 12 грудня: обмеження діятимуть 15 годин – "Укренерго"

Відключення світла в Україні / колаж ТСН.ua

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 07:00 до 22:00.

У четвер, 12 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть упродовж 15 годин. Одночасно застосовуватимуть щонайбільше дві черги відключень.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 07:00 до 22:00. Графік відключень буде таким:

  • 07:00 – 08:00 — одна черга відключень;
  • 08:00 – 19:00 — дві черги відключень;
  • 19:00 – 22:00 — одна черга відключень. 

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть від 07:00 до 22:00.

В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.

В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.

“Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — запевняють в “Укренерго”.

Нагадаємо, в Україні відключення світла триватимуть протягом всієї зими, але їхня тривалість залежатиме від погоди та швидкості відновлення енергосистеми. 

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