Відключення світла 12 липня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

У п'ятницю, 12 липня, в Україні будуть діяти графіки відключення світла протягом усієї доби.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Від 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК також інформують, що графіки відключень сьогодні застосовують впродовж всієї доби.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби", - додали в компанії.

Детальніше про зони відключень та графіки можна дізнатися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, коли відключення світла стануть менш тривалими. Наразі в Україні ситуація з електроенергією складна. Втім, тривалість відключень світла може зменшитися вже від 20 чисел липня.

Черги віялових відключень: що це та як дізнатися, чи будуть відключати світло?

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