Відключення світла 17 липня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

У середу, 17 липня, в Україні діють графіки відключення світла протягом усієї доби. Від 00:00 до 6:00 застосовували дві черги відключень

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Від 6:00 до 17:00 і від 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. Від 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно", - наголошують в НЕК.

У ДТЕК також інформують, що графіки відключень сьогодні застосовують впродовж усієї доби.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: від 06:00 і до кінця доби висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується від 17:00 до 22:00", - повідомили у компанії.

Детальніше про зони відключень і графіки можна дізнатися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, коли відключення світла стануть менш тривалими. Наразі в Україні ситуація з електроенергією складна. Втім, тривалість відключень світла може зменшитися вже від 20 чисел липня.

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