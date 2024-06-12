Відключення світла 13 червня: коли будуть застосовані обмеження

Російські обстріли критичної інфраструктури не вщухають, а це спричиняє необхідність обмежувати споживання.
Завтра, 13 червня, в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Так, йдеться про обмеження з 20:00 до 22:00.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Енергоспоживання обєктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової установи, не обмежується", – зауважили у відомстві.
Раніше пояснили, чим аварійні відключення відрізняються від стабілізаційних.
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